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Призыв не пить шампанское в новогоднюю ночь не одобрили россияне 

Лера Букина 1 час назад
Россияне не откажутся от алкоголя в новогоднюю ночь
Фото: depositphotos.com
Новый год без спиртных напитков не станет хуже для 42% россиян. Настроение и атмосфера праздника, по их словам, не зависит от употребления алкоголя. Но для 34% участников опроса отказ от его употребления не представляется возможным. Остальные респонденты не пьют спиртные напитки в новогоднюю ночь уже долгое время.
Опрос, проводимый на портале «Рамблер», показал, что не все прислушаются к совету диетолога Ольги Григорьян относительно отказа от шампанского в новогоднюю ночь. По ее словам, после 0.00 увеличивается нагрузка на больницы в связи с обострением различных заболеваний. Она добавила, что сейчас врачам будет труднее оказать помощь из-за пандемии коронавируса. Как заявили 39% участников, шампанское они будут точно употреблять в новогоднюю ночь. Их не пугают возможные последствия. Однако серьезно восприняли слова диетолога 31% респондентов. Они не считают, что нужно создавать еще более неспокойную ситуацию ради получения кратковременного удовольствия. Остальные участники пока не знают, как поступят в данном случае.
Аналитики «Рамблера» узнали, что обычно россияне едят в новогоднюю ночь. Выяснилось, что 34% участников отдают предпочтение салатам, икре, рыбе, мясу, ограничивая себя сладким, 30% опрошенных едят только салаты и легкую закуску, но без мясных продуктов, 28% участников едят не только мясо и салаты с закуской, но еще и кондитерские изделия. Лишь 8% опрошенных придерживаются диетического питания в новогоднюю ночь. На их праздничном столе обязательно должны присутствовать такие блюда, как легкий салат, нежирное мясо, а также овощи, зелень и фрукты.
Ближайший Новый год будет отличаться от прошлого по содержимому стола у 22% участников. Из них 20% россиян признались в отсутствии денежных средств для того, чтобы устраивать застолье, а 2% пожаловались на то, что прошлый не устроил их выбором блюд.
Как стало известно, 3% опрошенных попадали в больницы в новогоднюю ночь или сразу же после нее из-за большой нагрузки на организм.
В исследовании приняли участие 995 человек.
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