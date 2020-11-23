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Известный доктор посоветовал россиянам поменьше ходить в гости на Новый год 

Vse42.ru и ещё 3 1 час назад
Россиян призвали ограничить походы в гости на Новый год
Фото: РИА Новости
Доктор медицинских наук Леонид Рошаль посоветовал стараться меньше ходить в гости на Новый год из-за пандемии коронавируса.
Рошаль заявил, что сейчас нельзя сделать точный прогноз на динамику распространения коронавируса после Нового года.
По словам специалиста, большинство будет праздновать Новый год дома, находясь в кругу семьи. Этот факт Рошаль назвал "неплохим", а также отметил, что многие любят погулять на улице и "порадовать глаз" елками, иллюминациями и т.д. Этого, по его мнению, запрещать нельзя.
Но также врач добавил, что походы в гости по возможности необходимо ограничивать, сообщает "ТАСС".
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Общество , Леонид Рошаль , ИТАР-ТАСС
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