Россиян призвали ограничить походы в гости на Новый год

Доктор медицинских наук Леонид Рошаль посоветовал стараться меньше ходить в гости на Новый год из-за пандемии коронавируса.

Рошаль заявил, что сейчас нельзя сделать точный прогноз на динамику распространения коронавируса после Нового года.

По словам специалиста, большинство будет праздновать Новый год дома, находясь в кругу семьи. Этот факт Рошаль назвал "неплохим", а также отметил, что многие любят погулять на улице и "порадовать глаз" елками, иллюминациями и т.д. Этого, по его мнению, запрещать нельзя.