В российском регионе благоустроят десятки дворов 

Работы по благоустройству более 30 дворов проведут в 2021 году в 18 муниципальных районах Якутии, сообщила главный архитектор республики, руководитель регионального управления архитектуры и градостроительства Ирина Алексеева . Ее слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Как правило, все муниципалитеты согласовывают технические задания с нами и обязаны обеспечивать строго сертифицированное детское и спортивное оборудование. Сейчас некоторые муниципалитеты после согласования техзадания и дизайна проекта с нашим управлением и подбора оборудования уже начали формировать госзакупки», — сказала она.

В России до декабря 2030 года планируется реализовать национальный проект «Жилье и городская среда». Его бюджет составляет около триллиона рублей. Проект призван помочь россиянам улучшить свои жилищные условия, сделать строительную отрасль современной, а города — красивыми и комфортными, избавив их от аварийных домов. Предполагается, что по результатам проекта россияне также получат возможность взять жилье в ипотеку по ставке менее 8 процентов, а покупать строящиеся объекты в кредит будет безопасно. Кроме того, планируется, что из старых домов переселят более 530 тысяч человек, и почти третья россиян будет участвовать в решении вопросов развития городской среды.