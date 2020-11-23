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В РПЦ объяснили появление Ефремова на молебне 

Lenta.ru 1 час назад
В РПЦ объяснили появление Ефремова на молебне
Фото: РИА Новости
Помощник главы Белгородской митрополии объяснил появление актера Михаила Ефремова на молебне в СИЗО-3. Об этом сообщает издание «Подъем».
По словам представителя митрополита Иоанна, мать Ефремова попросил главу Белгородской митрополии присмотреть за ее сыном.

«Никто не хотел рекламировать, что там был Михаил Ефремов, но две фотографии попали в сеть», — отметил он.

Как объяснили в РПЦ, в мероприятии участвовали и заключенные, и сотрудник, «насколько позволяло пространство». В помещение отбирали тех, кто прошел карантин.
Владыка Иоанн, глава региональной митрополии, хорошо знаком с матерью Ефремова Аллой Покровской. «Она его очень просила присмотреть за Михаилом. Это известный факт», — рассказал помощник Иоанна.
Ранее родственники актера потеряли этапированного в колонию Белгородской области Ефремова в его день рождения. 10 ноября актеру исполнилось 57 лет.
6 ноября Михаила Ефремова отправили в колонию отбывать 7,5 года лишения свободы за смертельное ДТП, произошедшее 8 июня. Артист находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водитель которой впоследствии скончался.
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Общество , Михаил Ефремов , РПЦ , Белгородская Область
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