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«В СИЗО жестче»: обнародована переписка Ефремова с фанаткой 

Павел Тиунов 10 минут назад
Актер Михаил Ефремов, осужденный на 7,5 лет колонии, написал письмо поклоннице из следственного изолятора, где ожидает отправки на «зону», сообщает РЕН ТВ. В послании артист сравнивает условия пребывания в разных СИЗО и делится надеждами на будущее.
Так, Ефремов заявил, что в белгородском СИЗО №3, где он находится в настоящий момент на карантине, условия немного суровее, чем в столичном СИЗО №5 «Водники».

«Жестче, но человечнее», — пояснил артист.

Он отметил, что дальше его путь лежит в исправительную колонию №4 в поселке Алексеевка Белгородской области, если ее не закроют на карантин. Если переведут, отметил актер, то там его ждет обязательный карантин, который продлится 20 дней.
В письме Ефремов делится с поклонницей надеждами на будущее. Артист отметил, что желает, чтобы с течением времени о нем «забыли все СМИ».
Охлобыстин впечатлился исповедью Ефремова в СИЗО
Ранее, как сообщал «Рамблер», будучи в московском следственном изоляторе, Михаил Ефремов накрыл шикарный стол для сокамерников, заказав гуся с яблоками. за блюдо с учетом наценок ФСИН артист заплатил около 6 тысяч рублей. Цена Ефремова «не смутила», а к вкусовым качествам блюда у актера и его новых товарищей претензий не было.
В белгородском СИЗО Ефремов недавно посетил молебен, который провел митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн. Мероприятие посетили руководители исправительного учреждения. Иоанн провел богослужение, исповедал его участников и причастил. После этого митрополит сфотографировался со «звездным заключенным». Снимок впоследствии появился на сайте белгородской митрополии.
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Общество , Видео , Михаил Ефремов , ФСИН , РЕН ТВ
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