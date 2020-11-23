Актер Михаил Ефремов , осужденный на 7,5 лет колонии, написал письмо поклоннице из следственного изолятора , где ожидает отправки на «зону», сообщает РЕН ТВ. В послании артист сравнивает условия пребывания в разных СИЗО и делится надеждами на будущее.

Так, Ефремов заявил, что в белгородском СИЗО №3, где он находится в настоящий момент на карантине, условия немного суровее, чем в столичном СИЗО №5 «Водники».

«Жестче, но человечнее», — пояснил артист.

Он отметил, что дальше его путь лежит в исправительную колонию №4 в поселке Алексеевка Белгородской области, если ее не закроют на карантин. Если переведут, отметил актер, то там его ждет обязательный карантин, который продлится 20 дней.

В письме Ефремов делится с поклонницей надеждами на будущее. Артист отметил, что желает, чтобы с течением времени о нем «забыли все СМИ».

Ранее, как сообщал «Рамблер», будучи в московском следственном изоляторе, Михаил Ефремов накрыл шикарный стол для сокамерников, заказав гуся с яблоками. за блюдо с учетом наценок ФСИН артист заплатил около 6 тысяч рублей. Цена Ефремова «не смутила», а к вкусовым качествам блюда у актера и его новых товарищей претензий не было.

В белгородском СИЗО Ефремов недавно посетил молебен, который провел митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн. Мероприятие посетили руководители исправительного учреждения. Иоанн провел богослужение, исповедал его участников и причастил. После этого митрополит сфотографировался со «звездным заключенным». Снимок впоследствии появился на сайте белгородской митрополии.