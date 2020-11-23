Онищенко выступил против ограничений в Москве

Академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко выступил категорически против введения новых ограничений в Москве из-за коронавируса, а также привел в пример работу по выявлению вируса в Китае.
Ранее оперштаб сообщил, что число новых случаев COVID-19 в России впервые превысило 25 тысяч и достигло 2 114 502. Наибольшее количество выявлено в Москве — 6 866, Санкт-Петербурге — 2 926, Подмосковье — 971. Кроме того, за сутки подтверждена 361 смерть людей с коронавирусом, за все время — 36 540.
"Нельзя безотносительно вводить какие-то меры", — заявил РИА Новости Онищенко.
По его словам, не стоит изобретать каких-либо чипов, ограничивать передвижение по транспортным картам.
Он привел в пример опыт Китая.
" (В регионах, где зафиксированы очаги инфекции): они (власти Китая) жестко ограничивают какой-то регион, проводят тотальную санацию на коронавирус, причем очень быстро это делают. Выявили случай — они закрывают район, определяют круг контактных… делают в очень короткий промежуток времени скрининг, выявляют скрытых носителей или не выявляют, санируют и тут же отпускают. Вот как надо работать!", — пояснил депутат ГД.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.