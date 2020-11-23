Ещё
Далее:
Читайте также:
Ученые назвали самый страшный фильм в мире
Ученые назвали самый страшный фильм в мире Узнать ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Онищенко выступил против новых ограничений по COVID-19 в Москве 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Онищенко выступил против ограничений в Москве
Фото: ТАСС
Академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко выступил категорически против введения новых ограничений в Москве из-за коронавируса, а также привел в пример работу по выявлению вируса в Китае.
Ранее оперштаб сообщил, что число новых случаев COVID-19 в России впервые превысило 25 тысяч и достигло 2 114 502. Наибольшее количество выявлено в Москве — 6 866, Санкт-Петербурге — 2 926, Подмосковье — 971. Кроме того, за сутки подтверждена 361 смерть людей с коронавирусом, за все время — 36 540.

"Нельзя безотносительно вводить какие-то меры", — заявил РИА Новости Онищенко.

По его словам, не стоит изобретать каких-либо чипов, ограничивать передвижение по транспортным картам.
Он привел в пример опыт Китая.

" (В регионах, где зафиксированы очаги инфекции): они (власти Китая) жестко ограничивают какой-то регион, проводят тотальную санацию на коронавирус, причем очень быстро это делают. Выявили случай — они закрывают район, определяют круг контактных… делают в очень короткий промежуток времени скрининг, выявляют скрытых носителей или не выявляют, санируют и тут же отпускают. Вот как надо работать!", — пояснил депутат ГД.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Видео дня. Журналист взломал секретное совещание министров в Zoom
Последние новости
Неожиданный симптом рака поджелудочной железы на ранней стадии Неожиданный симптом рака поджелудочной железы на ранней стадии Полицию ждала ужасная картина: что сделала банда подростков-ауешников Полицию ждала ужасная картина: что сделала банда подростков-ауешников К Земле приближается гигантский астероид К Земле приближается гигантский астероид
Комментарии
Общество , Новости Москвы , Геннадий Онищенко , Госдума , РАН , РИА Новости , Китай , Московская область , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Израильский танк опрокинулся во время учений и попал на видео
00:15
Израильский танк опрокинулся во время учений и попал на видео
В мире Наука и техника
Пашинян посетил траурную литургию и попал на видео
03:09
Пашинян посетил траурную литургию и попал на видео
В мире Происшествия
Марш пенсионеров и медиков в Минске попал на видео
01:24
Марш пенсионеров и медиков в Минске попал на видео
В мире Общество
Возможный удар армянского «Искандера» в Нагорном Карабахе попал на видео
01:12
Возможный удар армянского «Искандера» в Нагорном Карабахе попал на видео
В мире
Митинг против изменения конституции в Бишкеке попал на видео
02:15
Митинг против изменения конституции в Бишкеке попал на видео
Общество
Акция протеста в Минске попала на видео
01:48
Акция протеста в Минске попала на видео
Общество Происшествия
Избиение подростка хулиганами в ТЦ Екатеринбурга попало на видео
01:08
Избиение подростка хулиганами в ТЦ Екатеринбурга попало на видео
Происшествия Криминал
Опубликовано видео с места пожара в Нальчике
00:31
Опубликовано видео с места пожара в Нальчике
Происшествия
«Парящее» Черное море попало на видео в Сочи
00:20
«Парящее» Черное море попало на видео в Сочи
Общество
ДТП после угона внедорожника в Петербурге попало на видео
01:24
ДТП после угона внедорожника в Петербурге попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение