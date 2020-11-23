Онищенко выступил против ограничений в Москве

" (В регионах, где зафиксированы очаги инфекции): они (власти Китая) жестко ограничивают какой-то регион, проводят тотальную санацию на коронавирус, причем очень быстро это делают. Выявили случай — они закрывают район, определяют круг контактных… делают в очень короткий промежуток времени скрининг, выявляют скрытых носителей или не выявляют, санируют и тут же отпускают. Вот как надо работать!", — пояснил депутат ГД.