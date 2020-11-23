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В России увеличен штраф для осуждённых за нарушение режима 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Россиянам увеличили очередной штраф
Фото: РИА Новости
Закон, который подразумевает увеличение с 200 рублей до 2000 рублей дисциплинарного взыскания для осуждённых к лишению свободы, нарушивших установленный порядок отбывания наказания, подписал президент РФ Владимир Путин.
Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, штраф составит от одной до двух тысяч рублей вместо 200 рублей, как было раньше. Изменения вносятся в статью 115 Уголовно-исполнительного кодекса РФ.
Документ также предусматривает, что злостных нарушителей порядка отбывания наказания в качестве меры взыскания теперь могут отправить в одиночные камеры на срок до шести месяцев.
Сейчас такая мера взыскания применяется к осуждённым, которые находятся в исправительных колониях особого режима, а для тех, кто содержится в тюрьмах, она не предусмотрена. В сопроводительных документах также отмечается, что в тюрьмах отбывают наказание осуждённые, представляющие высокую общественную опасность.
Как писал NEWS.ru, ранее Путин подписал закон о повышении ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15% для доходов, превышающих 5 млн рублей в год.
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Общество , Владимир Путин
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