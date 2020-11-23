Российская телеведущая уходит с Первого канала

«В данный момент я не могу делать свою работу на 100 процентов, а халтурить не привыкла. Поэтому я взяла тайм-аут, чтобы восстановиться и физически, и психологически. Сейчас я нужна своей семье, своим детям и самой себе», — заявила журналистка, добавив, что обязательно вернется на экраны в будущем.