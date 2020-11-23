«Парящее» Черное море сняли на видео 

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Отдыхающая в Сочи сняла на видео необычное природное явление в Черном море. Соответствующим роликом она поделилась в Instagram

На размещенных в сети кадрах видно, что над водной поверхностью поднимается густой белый пар.

«Мое волшебное доброе утро. Впервые увидеть парящее море. Завораживает», — пояснила автор в подписи к посту.

Также в публикации указано, что видео было снято в районе городского пляжа Дагомыс.

Как уточняет « Комсомольская правда », подобное явление происходит, когда холодный воздух соприкасается с еще не остывшей поверхностью моря. Дело в том, что в Сочи утром в понедельник, 23 ноября, термометры показывали около 1-2 градусов тепла, в то время как температура воды составляла 16,4 градуса.