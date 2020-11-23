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«Парящее» Черное море сняли на видео 

Lenta.ru 1 час назад
Отдыхающая в Сочи сняла на видео необычное природное явление в Черном море. Соответствующим роликом она поделилась в Instagram.
На размещенных в сети кадрах видно, что над водной поверхностью поднимается густой белый пар.

«Мое волшебное доброе утро. Впервые увидеть парящее море. Завораживает», — пояснила автор в подписи к посту.

Также в публикации указано, что видео было снято в районе городского пляжа Дагомыс.
Как уточняет «Комсомольская правда», подобное явление происходит, когда холодный воздух соприкасается с еще не остывшей поверхностью моря. Дело в том, что в Сочи утром в понедельник, 23 ноября, термометры показывали около 1-2 градусов тепла, в то время как температура воды составляла 16,4 градуса.
28 сентября отдыхающие заметили другое загадочное явление в море у берегов Сочи и сняли его на видео. На размещенных в сети кадрах было запечатлено активное бурление морской воды без видимых причин. Запись была сделана в районе пляжа «Морская звезда» в микрорайоне Лазаревское.
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Общество , Видео , Комсомольская правда
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