В РФ выявили 25 173 новых случая коронавируса

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России за последние сутки выявили 25 173 новых случая COVID-19 в 85 регионах. При этом бессимптомное течение болезни зафиксировано у 5 917 (23,5%) заболевших. Об этом сообщает Оперативный штаб.

Всего в России зарегистрировано 2 114 502 случая (+1,2%) коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Ханты-Мансийском АО, Республике Дагестан — 0,5%, Республике Калмыкия, ХМАО — 0,6%, Республике Марий Эл — 0,7%.

За последние сутки подтвержден 361 летальный случай, всего по стране умерли 36 540 человек. За последние 24 часа выписали 16 002 человек, за весь период по России — 1 611 445.

Ранее бразильские ученые пришли к выводу, что коронавирус может быть причиной серьезных заболеваний. Исследователи предположили, что SARS-CoV-2 способен вызывать шизофрению, болезни Паркинсона и Альцгеймера.