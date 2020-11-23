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В России выявили 25 173 новых случая коронавируса 

Москва24 57 минут назад
В РФ выявили 25 173 новых случая коронавируса
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В России за последние сутки выявили 25 173 новых случая COVID-19 в 85 регионах. При этом бессимптомное течение болезни зафиксировано у 5 917 (23,5%) заболевших. Об этом сообщает Оперативный штаб.
На Москву пришлось 6 866 случаев, на Санкт-Петербург — 2 926, на Московскую область — 971, на Нижегородскую область — 447, на Свердловскую область — 389, на Архангельскую область — 353, на Красноярский край — 335, на Республику Карелия — 333, на Воронежскую область — 313, на Хабаровский край — 311, на Ростовскую область — 310, на Пермский край — 296, на Республику Коми — 280, на Мурманскую область — 278, на Республику Бурятия — 272.
Всего в России зарегистрировано 2 114 502 случая (+1,2%) коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Ханты-Мансийском АО, Республике Дагестан — 0,5%, Республике Калмыкия, ХМАО — 0,6%, Республике Марий Эл — 0,7%.
За последние сутки подтвержден 361 летальный случай, всего по стране умерли 36 540 человек. За последние 24 часа выписали 16 002 человек, за весь период по России — 1 611 445.
Ранее бразильские ученые пришли к выводу, что коронавирус может быть причиной серьезных заболеваний. Исследователи предположили, что SARS-CoV-2 способен вызывать шизофрению, болезни Паркинсона и Альцгеймера.
Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн на это заявил, что COVID-19 не может стать причиной развития шизофрении. Однако коронавирус оказывает губительное воздействие на нейроны, считает вирусолог.
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Общество , Анатолий Альтштейн , Архангельская Область , Воронежская Область , Красноярский Край , Москва , Московская область , Мурманская Область , Нижегородская Область , Пермский Край , Республика Бурятия , Республика Карелия , Республика Коми , Ростовская Область , Санкт-Петербург , Свердловская Область , Хабаровский Край
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