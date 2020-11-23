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Гробы эконом-класса из картона попали на видео 

Вадим Дроздов 1 час назад
В Крыму открыто производство гробов эконом-класса из картона. Начали такую тенденцию в Эквадоре, где из-за пандемии случился дефицит деревянных гробов и семьям погибших начали выдавать картонные коробки для похорон. В Крыму же дефицита деревьев не наблюдается. Это скорее маркетинговый ход. Производители указывают на экономичность и экологичность своей продукции.
"Они легкие, они сгорают значительно быстрее, чем деревянные гробы. Их стоимость в несколько раз дешевле. Разлагаются они в десятки раз быстрее в земле. Их можно использовать как в крематориях, так и при захоронениях", — рассказывает учредитель производителя Юрий Пефтеев.
Общество , Видео
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