Гробы эконом-класса из картона попали на видео 

Крыму открыто производство гробов эконом-класса из картона. Начали такую тенденцию в Эквадоре , где из-за пандемии случился дефицит деревянных гробов и семьям погибших начали выдавать картонные коробки для похорон. В Крыму же дефицита деревьев не наблюдается. Это скорее маркетинговый ход. Производители указывают на экономичность и экологичность своей продукции.

"Они легкие, они сгорают значительно быстрее, чем деревянные гробы. Их стоимость в несколько раз дешевле. Разлагаются они в десятки раз быстрее в земле. Их можно использовать как в крематориях, так и при захоронениях", — рассказывает учредитель производителя Юрий Пефтеев.