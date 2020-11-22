Телеведущий Андрей Норкин рассказал, как выпивал в прямом эфире. Он вспомнил, что несколько лет назад работал в эфире НТВ всю новогоднюю ночь и не смог устоять перед алкоголем.

«Встречали Новый год под бой курантов, прямо стоя на сцене в 11-й студии, где центральное телевидение. Это абсолютное достижение. Но мне ужасно не понравилось», — рассказал Норкин в интервью «Радио „Комсомольская правда“.

Он не исключил, что зрители могли заметить, что ведущие находятся подшофе.

»Мы там, правда, выпивали настоящее шампанское. Не знаю, насколько это было заметно, но, наверное, если сравнить программу на Дальний Восток и на Москву, наверное, должно было быть заметно».

По его словам, с тех пор он много лет себе не позволяет себе выпивать во время работы, а та история была исключением. Норкин отметил, что ранее перед концертом выпивал ром, который «нормально на связки ложился». Но сейчас это ему не нужно.