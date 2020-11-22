Оперштаб привел новые данные по COVID-19 в России за сутки 

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России за минувшие сутки зарегистрирован 24 581 новый случай COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Из всех заболевших 23,4% не имели клинических проявлений. Выздоровели 18 008 пациентов, умер 401.

Лидером по количеству зарегистрированных за сутки пациентов остается Москва. Здесь 6575 новых случаев COVID-19. На втором месте Петербург с 2668 пациентами. Следом расположились Московская область (949), Нижегородская область (448) и Свердловская область (385).

Наименьшие темпы прироста (0,6%) отмечены в Ханты-Мансийском АО и Дагестане.

Всего на сегодня в России выявлено 2 089 329 случаев коронавируса в 85 регионах. Умерли 36 179 пациентов, выздоровели 1 595 443 человека.

Проведено более 72,4 млн тестов.