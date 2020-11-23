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В Китае ввели карантин на границе с Россией 

Профиль и ещё 1 25 минут назад
Власти Китая готовятся к массовому тестированию на коронавирус жителей одного из приграничных с Россией городов. Там выявили два случая вызванной коронавирусом пневмонии.
На карантин закрыт город Маньчжоули во Внутренней Монголии с населением около 172 тыс. человек. Там находится грузопассажирский пограничный переход «Забайкальск — Маньчжурия».
В городе введен запрет на массовые мероприятия, временно закрыты школы и детсады, прекратили работу развлекательные заведения. Приостановлено железнодорожное сообщение с другими городами Китая, передает ТАСС.
Ранее «Профиль» сообщал о том, что россиянам из-за ситуации с коронавирусом временно ограничили въезд в Китай. Запрет не коснулся лиц, у которых есть дипломатические, служебные визы, визы вежливости и визы для экипажей международных транспортных средств.
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Общество , Видео , В мире , Телевидение , ИТАР-ТАСС , Китай
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