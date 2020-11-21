Назван пик заразности коронавируса 

Так, по словам эксперта, концентрация COVID-19 в верхних дыхательных путях может быть высокой за два-три дня до того, как появятся характерные признаки инфекции — например, кашель или потеря обоняния. Этого достаточно для заражения других людей. Именно высокий уровень выделения коронавируса из верхних дыхательных путей, который есть даже у болеющих легкой формой, является главным признаком заразности.

Заболевшие могут активно распространять вирус в первую неделю после заражения.

Позднее выделение жизнеспособного вируса из организма снижается, однако оно продолжается до десяти дней в случае легкой формы COVID-19. При средне-тяжелой и тяжелой формах этот период увеличивается и может достигать трех недель. В некоторых случаях, например, если у заболевшего угнетенный иммунитет, то жизнеспособный вирус может выделяться и до 70 дней, а обломки генетического материала COVID-19, которые определяются при помощи ПЦР, — до 90 дней. По некоторым данным, как уточнила специалист, этот срок может достигать 105 дней.

Поэтому, как подытожила Пшеничная, переболевший коронавирусом человек может быть безопасен для других только после отрицательного ПЦР-теста.

В мире, по данным ВОЗ , зарегистрировано более 56,6 миллиона случаев заболевания, а умерли не менее 1,3 миллиона человек. В России выявили более двух миллионов заболевших коронавирусом, умерло 35 311 человек. Выздоровели более 1,5 миллиона пациентов.

Индии, Бразилии и Италия Колумбия и Мексика. Больше всего заболевших, согласно статистике университета Джонса Хопкинса, выявлено в США Франции . Россия находится на пятой строчке, за ней идут Испания , Британия, Аргентина