Ещё
Далее:
Читайте также:
Как Надя пошла за водкой
Как Надя пошла за водкой Cмотрите в Okko ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Назван пик заразности коронавируса 

РИА Новости 1 час назад
Назван пик заразности коронавируса
Фото: РИА Новости
Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в беседе с "Российской газетой" рассказала, когда зараженный коронавирусом человек представляет наибольшую опасность для других.
Так, по словам эксперта, концентрация COVID-19 в верхних дыхательных путях может быть высокой за два-три дня до того, как появятся характерные признаки инфекции — например, кашель или потеря обоняния. Этого достаточно для заражения других людей. Именно высокий уровень выделения коронавируса из верхних дыхательных путей, который есть даже у болеющих легкой формой, является главным признаком заразности.
Заболевшие могут активно распространять вирус в первую неделю после заражения.
Позднее выделение жизнеспособного вируса из организма снижается, однако оно продолжается до десяти дней в случае легкой формы COVID-19. При средне-тяжелой и тяжелой формах этот период увеличивается и может достигать трех недель. В некоторых случаях, например, если у заболевшего угнетенный иммунитет, то жизнеспособный вирус может выделяться и до 70 дней, а обломки генетического материала COVID-19, которые определяются при помощи ПЦР, — до 90 дней. По некоторым данным, как уточнила специалист, этот срок может достигать 105 дней.
Поэтому, как подытожила Пшеничная, переболевший коронавирусом человек может быть безопасен для других только после отрицательного ПЦР-теста.
В мире, по данным ВОЗ, зарегистрировано более 56,6 миллиона случаев заболевания, а умерли не менее 1,3 миллиона человек. В России выявили более двух миллионов заболевших коронавирусом, умерло 35 311 человек. Выздоровели более 1,5 миллиона пациентов.
Больше всего заболевших, согласно статистике университета Джонса Хопкинса, выявлено в США, Индии, Бразилии и Франции. Россия находится на пятой строчке, за ней идут Испания, Британия, Аргентина, Италия Колумбия и Мексика.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Видео дня. Футболисту Тарасову собирают деньги на алименты бывшей жене
Последние новости
Неожиданный симптом рака поджелудочной железы на ранней стадии Неожиданный симптом рака поджелудочной железы на ранней стадии Полицию ждала ужасная картина: что сделала банда подростков-ауешников Полицию ждала ужасная картина: что сделала банда подростков-ауешников К Земле приближается гигантский астероид К Земле приближается гигантский астероид
Комментарии
Общество , Роспотребнадзор , "Российская газета" , Аргентина , Бразилия , Индия , Испания , Италия , Колумбия , Мексика , США , Великобритания , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео с места захвата заложников в Тбилиси
00:39
Опубликовано видео с места захвата заложников в Тбилиси
Происшествия В мире
Пожар в здании ГУ Росгвардии в Москве попал на видео
00:26
Пожар в здании ГУ Росгвардии в Москве попал на видео
Происшествия Новости Москвы
Появилось видео тарана ЗИЛом автозака ФСИН в Астрахани
00:23
Появилось видео тарана ЗИЛом автозака ФСИН в Астрахани
Происшествия
Появилось видео конфликта со смертельным исходом в Петербурге
00:29
Появилось видео конфликта со смертельным исходом в Петербурге
Происшествия Криминал
Скандал в самолете чемпионки мира по боксу Рогозиной попал на видео
00:19
Скандал в самолете чемпионки мира по боксу Рогозиной попал на видео
Общество
Момент подрыва авто милиционера в Гродно попал на видео
00:12
Момент подрыва авто милиционера в Гродно попал на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео спасения из плена мальчика под Владимиром
00:32
Опубликовано видео спасения из плена мальчика под Владимиром
Происшествия
Приговор россиянину за попытку продать секреты ЦРУ попал на видео
02:41
Приговор россиянину за попытку продать секреты ЦРУ попал на видео
Происшествия
Появилось видео испытаний украинского «Бурелома»
01:45
Появилось видео испытаний украинского «Бурелома»
Армия Оружие
Мужчину убили из-за защитной маски в Петербурге
00:25
Мужчину убили из-за защитной маски в Петербурге
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение