В Роспотребнадзоре назвали пик заразности коронавируса 

Роспотребнадзоре назвали пик заразности коронавируса, когда инфицированный человек наиболее опасен для остальных. Об этом в субботу, 21 ноября, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, передает « Российская газета ».

По ее словам, максимально высокий уровень выделения COVID-19 может быть за 2-3 дня до появления первых симптомов. В частности, до кашля, насморка, температуры или потери обоняния. Пшеничная отметила, что даже переносящие инфекцию в легкой форме будут заразны в этот момент.

Заболевшие COVID-19 также опасны в течение первой недели после инфицирования. Позднее жизнеспособный вирус становится менее активным, но все равно сохраняется в теле человека, добавила эксперт. Если болезнь протекает в легкой форме, то SARS-CoV-2 остается до 10 дней, если средне-тяжелой и тяжелой формами — до 20 дней.

18 ноября в Роспотребнадзоре выделили категорию россиян, в теле которых коронавирус выделяется наиболее продолжительное время. По словам эпидемиолога, вирус SARS-CoV-2 дольше сохраняется в организме людей со сниженным иммунитетом.

По последним данным, общее число заражений коронавирусом в России превысило 2 миллиона. На сегодняшний день оно составляет 2 039 926 случаев. За все время зарегистрировано 35 311 летальных исходов и 1 551 414 выздоровлений.