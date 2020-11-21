Названы способы отметить Новый год в ограничениях

Несмотря на то что число новогодних мероприятий, в том числе для детей, сократилось, предложения все же есть. Среди них необычные — например, представление, созданное специально для онлайн-показа, или посещение елки не выходя из своего авто.

Оперштаб по коронавирусу хоть и объявил, что елок в этом году не будет, но если зайти на «Яндекс. Афишу», можно увидеть огромный выбор. Это, к примеру, рождественская елка в храме Христа Спасителя — часовая программа будет идти с 25 декабря по 10 января, стоимость билета от 700 рублей до шести тысяч. Представление в Цирке Никулина на Цветном бульваре — целых два часа с антрактом. Пойти можно с 18 декабря — цена от тысячи рублей. Это и елка в Vegas City Hall — будет идти начиная с «католического» Рождества и до 7 января. И многие другие.

Конечно, полные залы эти елки не соберут — согласно правилам, продавать билеты можно только на 25% мест. Но они еще есть — зрители не торопятся покупать билеты, опасаясь новых неожиданных ограничений. Ряд организаторов отменили свои шоу. В их числе Илья Авербух . Нет продаж и на ледовое шоу Плющенко. А вот Татьяна Навка выпускает два своих представления во дворце «Мегаспорт»: «Спящая красавица» и «Руслан и Людмила». Цена билета — от трех тысяч.

Некоторые показывают старые елки в онлайн-формате. К примеру, устроители «Киноелки» на «Мосфильме» свое новое практически готовое представление решили перенести на следующий год. А сейчас предлагают прошлогоднюю елку в онлайн-формате за 500 рублей.

Но есть и шоу, созданные специально для показа онлайн. К примеру, «Пять чудес Деда Мороза» от создателей « Елки в Crocus City». Это шоу готовили с мая, рассказала Business FM руководитель отдела контента продюсерского центра «Седьмая радуга» Ольга Григорьева

Ольга Григорьева руководитель отдела контента продюсерского центра «Седьмая радуга»:

«Уже в мае было понятно, что вряд ли смогут состояться какие-то новогодние мероприятия, особенно такого масштаба, какого проводили мы. Это уникальное шоу в том плане, что оно создается индивидуально для каждого зрителя и сочетает в себе черты как, собственно, фильма, так и компьютерной игры и персонализированного видеопоздравления. То есть сначала мы провели съемки, потом уже монтаж, 3D-графика. Только в отличие от обычного кинофильма это не является линейным воспроизведением, он состоит из множества кусков, ведь неизвестно, сколько каждый ребенок будет проходить отдельно взятую компьютерную игру. Поэтому уже непосредственно в процессе просмотра это все генерируется онлайн».

Билет на шоу стоит примерно от 700 рублей, и, по словам Ольги Григорьевой, спрос высокий. Есть и необычные офлайновые варианты — например, «Автоелка». Посмотреть представление можно не выходя из машины, по принципу автокинотеатра. Только места для парковки зрителей размещены по кругу, а само шоу с использованием различной техники и спецэффектов проходит в центре, так что машины друг другу не мешают. При этом звук каждый автомобилист настраивает на своей магнитоле. «Автоелку» нельзя проводить в городе, так как шумно и много техники, так что площадку разместили на территории бывшего аэропорта «Быково». Стоимость — 7,5 тысячи с каждого автомобиля классом до микроавтобуса. Внутри зрителей столько, сколько поместится.

Те же, кто опасается идти на массовое мероприятие, всегда могут устроить праздник для детей дома. Но спрос на Дедов Морозов и Снегурочек все равно упал, рассказал нам руководитель Национальной школы Деда Мороза имени Радченко Алексей Прокофьев . Он же сам выступает в роли Дедушки. Если раньше заказы начинали приходить за три, а то и за пять месяцев, то сейчас даже предварительного графика толком нет. Зато клиенты интересуются мерами безопасности:

— Меня уже спрашивали. Говорят: «Дедушка Мороз, справку принесете?» Я говорю: «Дорогие мои, справка действует три дня, а если у нас новогодняя пора длится две недели, это я должен пять раз сходить и справку получать?» Конечно, я приготовлю все документы, будет у меня медицинская книжка и вот, допустим, проверка на ковид первая.

— Допустимо ли будет надеть маску медицинскую во время поздравления?

— Я уже пробовал это сделать. Маску можно, конечно, надеть под бороду, и как бы ее не видно. Мы готовим программу в таком плане, чтобы не касаться, не сажать на коленки. Главное же ребенку поговорить с Дедом Морозом, и, открою секрет, конечно, они ждут подарка.

По новогоднему бизнесу ударило еще и отсутствие корпоративов, уличных елок и детских утренников. Хотя в детских садах елки все же планируют. Но в Деда Мороза и Снегурочку придется перевоплощаться кому-то из персонала или родителей.