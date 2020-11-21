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Россияне ужаснули врачей методами, которыми они лечат COVID-19 

News.ru 40 минут назад
Россияне ужаснули методами, которыми они лечат COVID-19
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Россияне при первых симптомах заболевания, будь то обычная простуда или коронавирус, не вызывают врачей и самостоятельно «прописывают» себе лечение. В первый день болезни 18% соотечественников начинают принимать антибиотики.
Ещё 14% пьют иммуномодуляторы, 24% пытаются заглушить болезнь витаминами. Об этом свидетельствуют результаты опроса россиян, где 80% признались в самолечении.
Самый популярный метод самолечения — приём горячего чая или молока. Ещё часть респондентов подавляли болезнь с помощью алкоголя — «водки с перцем», пишут «Известия». Кто-то сопровождал приём «пары рюмок» водки с большим количеством жгучего перца парой таблеток аспирина.
Эти методы привели в ужас главу Центра инфекционных болезней ЦКБ Екатерину Трифонову. Врач уверена, что такое «лечение» может привести к самым негативным последствиям. А бесконтрольный приём антибиотиков может вызвать отрицательную динамику и в результате пациент поступает в стационар.
Согласна с коллегой руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо. Врач считает оправданными среди «домашних» методов только полоскание горла и очищение носа.
Самолечение антибиотиками при заражении COVID-19 абсолютно недопустимо, потому что это грозит осложнениями. Антибиотики нарушают микробиоту кишечника, а это 70% иммунной системы организма, — говорит доктор.
Ранее NEWS.ru сообщал, что глава наркологической «Клиники доктора Исаева» врач-нарколог Руслан Исаев заявил, что не соответствует действительности миф об «убивающем» коронавирус алкоголе. По его словам, употребление крепких алкогольных напитков не поможет уничтожить частицы коронавируса, содержащиеся во вдыхаемом воздухе.
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Общество , Руслан Исаев , газета "Известия"
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