России спрогнозировали аномальное потепление

Роман Вильфанд. Аномально теплая неделя прогнозируется в регионах Северо-Западного и Центрального федеральных округов, температура будет выше нормы на 2-7 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России

«Температура в течение недели будет выше нормы в Центральном федеральном округе на 2-4 градуса, а в Северо— Западном федеральном округе — на 4-7 градусов», — передает ТАСС его слова.

Вильфанд отметил, что в Южном, Северо-Кавказском федеральных округах и регионах центрального Черноземья температура в течение недели будет около нормы или на 1 градус ниже.

«Связано это [аномальное потепление] с переносом воздушных масс с запада на восток. На севере это приводит к значительным аномалиям, в умеренных широтах — около нормы», — пояснил метеоролог.