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Погода в России: Аномальное потепление спрогнозировали в ряде регионов России 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 7 20 минут назад
России спрогнозировали аномальное потепление
Фото: ТАСС
Аномально теплая неделя прогнозируется в регионах Северо-Западного и Центрального федеральных округов, температура будет выше нормы на 2-7 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Температура в течение недели будет выше нормы в Центральном федеральном округе на 2-4 градуса, а в Северо— Западном федеральном округе — на 4-7 градусов», — передает ТАСС его слова.

Вильфанд отметил, что в Южном, Северо-Кавказском федеральных округах и регионах центрального Черноземья температура в течение недели будет около нормы или на 1 градус ниже.
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«Связано это [аномальное потепление] с переносом воздушных масс с запада на восток. На севере это приводит к значительным аномалиям, в умеренных широтах — около нормы», — пояснил метеоролог.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в сторону Москвы движется циклон «Сара», он принесет с собой в столичный регион сильный снегопад, снижение видимости на дорогах.
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Общество , Погода , Роман Вильфанд , Евгений Тишковец , ИТАР-ТАСС , Москва , Южный
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