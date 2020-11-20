Юргенс отказалась продать честь

52-летняя Юргенс, как сообщал «Рамблер», известна исполнением ролей в таких фильмах и сериалах, как «Брат 2», «Про уродов и людей», «Улицы разбитых фонарей», «Подкидыш», «Итальянец», «Ментовские войны» и «Агентство НЛС». Позавчера она сообщила в твиттере, что некто прислал ей сценарий эротически-драматической комедии, она прочла его и отказалась сниматься.

Пользователи социальной сети стали хвалить ее за это. Вчера Юргенс опубликовала новый твит, в котором поблагодарила их за это и призналась, что испытывает неловкость, потому что совершила не подвиг и даже не поступок, а просто поступила нормально.