Прощание с легендарным Романом Виктюком , который скончался от последствий коронавируса, обернулось скандалом.

Сегодня в Москве проводили в последний путь Романа Виктюка. Прощание с легендарным режиссером проходило в театре, который носит его имя.

Поклонники творчества Виктюка стали собираться здесь за час до начала траурных мероприятий. И были шокированы красотой!

Прощание с Виктюком было обставлено роскошно // фото: автора

Прощание оказалось роскошным: гроб с телом Виктюка установили по центру сцены, щедро украсив цветами.

Присутствующие не могли сдержать слез, слушая речи звезд, появившихся на прощании. Сергей Маковецкий Ирина Апексимова и другие пришли проститься с гениальным режиссером. Многие артисты читали со сцены стихи, рассказывали интересные истории.

А простые поклонники и вовсе устроили что-то невообразимое. Когда их подпустили к роскошному стеклянному гробу, в котором похоронят Романа Григорьевича, фанаты режиссера стали целовать гроб едва ли не взасос.

– Зачем облизываете гроб? – сделали одной девушке замечание. Но та, кажется, его и не услышала.

Роман Григорьевич болел ковидом, но даже страшная инфекция не испугала фанатов.

– Настоящая вакханалия! – изумилась пожилая женщина.

– Роман Григорьевич был бы рад, – ответил ей стоявший рядом мужчина. – Виктюк любил все яркое, на грани.