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Выбрана главная новогодняя елка страны 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 2 часа назад
Выбрана главная новогодняя елка страны
Фото: РИА Новости
Главную новогоднюю елку России привезут из Нарофоминского городского округа Московской области, рассказали в Министерстве энергетики Подмосковья.

«Выбрана главная елка страны, в декабре ее повезут из Нарофоминского городского округа. Подмосковные энергетики обеспечат энергоснабжение площадки, на которой елка будет готовиться к отправке в Кремль. Дерево установят на Соборной площади в Москве», — передает ТАСС сообщение министерства.

Уточняется, что возраст дерева — более 100 лет.
В 2019 году главную новогоднюю елку страны срубили в Бородинском лесничестве Можайского городского округа Подмосковья.
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Общество , ИТАР-ТАСС , Бородинский , Москва , Московская область , Тульская Область
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