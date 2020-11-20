Выбрана главная новогодняя елка страны 

«Выбрана главная елка страны, в декабре ее повезут из Нарофоминского городского округа. Подмосковные энергетики обеспечат энергоснабжение площадки, на которой елка будет готовиться к отправке в Кремль. Дерево установят на Соборной площади в Москве», — передает ТАСС сообщение министерства.