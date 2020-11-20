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«Нуждается в лечении»: Кушанашвили обрушился на Малышеву 

Павел Тиунов 40 минут назад
«Нуждается в лечении»: Кушанашвили обрушился на Малышеву
Фото: ТАСС
Журналист Отар Кушанашвили в эфире YouTube-шоу «Что было дальше» нелестно отозвался о телеведущей Елене Малышевой. Он подчеркнул, что теледоктор срочно нуждается в лечении.
Кушанашвили заявил участникам программы, что у них есть уникальная возможность узнать правду о любой медийной личности на российском телевидении. Его спросили про Олега Газманова. Журналист отметил, что певца очень сложно заметить в толпе, и он постоянно не к месту делает сальто-мортале. Гоша Куценко, по его словам, раньше увлекался запрещенными веществами и спал с чужими женами значительно старше себя, за что не раз был избит.
Комик Илья Макаров поинтересовался у Кушанашвили, что он думает о телеведущей Елене Малышевой: мол, действительно ли она разбирается в медицинских вопросах или «дурит» зрителей макетами.

«Это лепрозорий, старик. Это дом прокаженных. Она нуждается в скорейшем лечении», — заявил журналист.

НА вопрос о том, кто в российском шоу-бизнесе «самые нехорошие люди», Кушанашвили ответил, что для того, чтобы их увидеть, нужно включить финальную песню любой новогодней программы. Человек с самой незапятнанной репутацией, по его словам, — Леонид Агутин.
Ранее, как сообщал «Рамблер», пользователи соцсетей раскритиковали телеведущую Елену Малышеву, которая активно пропагандирует ношение масок, за несоблюдение своих же рекомендаций. Ведущую программы «Жить здорово» сняли на видео в публичном месте без средства защиты. Запись, сделанная в здании Курского вокзала, вызвала широкий общественный резонанс еще и потому, что недавно медик назвала «дебилами» противников карантинных мер в России.
Видео дня. Футболисту Тарасову собирают деньги на алименты бывшей жене
Комментарии
Общество , Елена Малышева , Леонид Агутин , Илья Макаров , Гоша Куценко , Олег Газманов
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