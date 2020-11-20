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Новый проект защиты женщин попал на видео

Вадим Дроздов
1 час назад
Новый проект по защите женщин от домогательств и домашнего насилия "Позовите Галю!" заработал в России. Направлена инициатива на то, чтобы защитить женщин от нежелательного внимания в барах, ресторанах, кафе и просто на улицах. На официальном сайте проекта указаны 2 причины его создания: главная - "подстраховать тебя на случай неудачного свидания", и глобальная - "сделать города безопаснее". Суть заключается в том, что в городах создают сети общественных заведений, объединенных одним приложением. Придя в место, подключенное к приложению, необходимо сказать сотруднику этого заведения кодовую фразу: "Позовите Галю" и тогда вам окажут помощь и вызовут полицию.
Общество,Видео,Россия,
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