Новый проект защиты женщин попал на видео

Новый проект по защите женщин от домогательств и домашнего насилия "Позовите Галю!" заработал в России
. Направлена инициатива на то, чтобы защитить женщин от нежелательного внимания в барах, ресторанах, кафе и просто на улицах. На официальном сайте проекта указаны 2 причины его создания: главная - "подстраховать тебя на случай неудачного свидания", и глобальная - "сделать города безопаснее". Суть заключается в том, что в городах создают сети общественных заведений, объединенных одним приложением. Придя в место, подключенное к приложению, необходимо сказать сотруднику этого заведения кодовую фразу: "Позовите Галю" и тогда вам окажут помощь и вызовут полицию.