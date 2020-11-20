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Стало известно ещё одно последствие коронавируса 

News.ru 49 минут назад
Стало известно еще одно последствие коронавируса
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Некоторые пациенты, выздоровевшие после заражения коронавирусом, жалуются на выпадение зубов и болезни дёсен. Многие люди столкнулись с подобными проблемами впервые.
Об этом сообщает Huffington Post. Издание отмечает, что проблемы с зубами может вызывать повреждение коронавирусом сосудов. Такое мнение высказал биолог, медицинский директор Фонда ангиогенеза Уильям Ли. Он пояснил, что COVID-19 воздействует на кровеносные сосуды, а это может привести к образованию тромбов и закупорке кровотока.
Прямое воздействие коронавируса на полость рта подтвердил директор отдела сети здравоохранения Northwell Health Эрик Чоэ-Пена. По его словам, COVID-19 воздействует на рецепторы ACE2, которые также находятся и в ротовой полости.
Чоэ-Пена подчеркнул, что в любом случае сделать выводы о связи между коронавирусом и болезнями зубов можно будет только после дополнительных исследований.
Ранее NEWS.ru сообщал, что иммунная система человека, перенёсшего COVID-19, становится ослабленной, и это чревато постоянными заболеваниями. Об этом рассказал вирусолог Александр Чепурнов. Он пояснил, у пациентов после формального выздоровления отмечается значительный дисбаланс выработки цитокинов, которые регулируют межклеточные и межсистемные взаимодействия в организме.
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Комментарии
Общество , Наука и техника , Александр Чепурнов , Уильям Ли
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