Россияне раскрыли побочные эффекты вакцины от COVID-19: после прививки может наблюдаться повышенная температура, слабость, боль в груди и потеря веса. Об этом РБК рассказали москвичи, принявшие участие в испытаниях российской вакцины «Спутник V».

Добровольцы отметили, что препарат работает, у большинства из них выработались антитела.

Чаще всего после прививки у добровольцев поднималась температура до 38,5-40 градусов. Один из добровольцев, адвокат Олег Елисеев рассказал, что первые два дня после вакцинации он ощущал ломоту в теле.

«В последующие дни симптомы прошли полностью. Опыт оцениваю как положительный. Несмотря на вышеописанные проблемы, иммунитет сформирован, и я доволен. Как адвокату, мне приходится много перемещаться по городу, и мне важно не заболеть», — пояснил он.

Ведущая женских тренингов Екатерина Дорогова отметила, что после первой инъекции у нее тоже была повышена температура (37,5 градусов). Медиаменеджер Андрей Василенко помимо высокой температуры (40,2 градуса) отметил другие побочные эффекты. У мужчины после второй вакцины (делается спустя две недели после первой) были проблемы с сердцем и тахикардия, а также высокий C-реактивный белок.

Другие добровольцы заметили головную боль и легкую тошноту, один из участников испытания вакцины Николай Емец рассказал об уменьшении веса. За время, в которое выполнялись две прививки, он похудел на три килограмма.