Умер Ярослав Сех

Заслуженный артист РСФСР, балетмейстер Ярослав Сех скончался на 91-м году жизни. Об этом сообщили на официальном сайте Российского института театрального института.

Отмечается, что Сех создал образы Меркуцио в "Ромео и Джульетте", Байтемира в "Аселе", Данилы в "Каменном цветке" и Маэстро в "Паганини" на сцене Большого театра.

Ярослав Сех окончил Московское хореографическое училище в 1951 году. Он бил солистом Большого театра с 1951 по 1973 годы. В 1971 году СЕХ окончил Балетмейстерский факультет ГИТИСа. С 1975 года он преподавал на нем, а в 1989 году был удостоен звания профессора.