«Первый раз слышу»: академик оценил совет Малышевой

"Первый раз слышу об этом. Считается, что перец предохраняет от разных инфекционных болезней. Но не думаю, что после этого надо срочно бежать в магазин, покупать перец и всюду его добавлять", — сказал Покровский в беседе с изданием "Газета.ru".

Ученый добавил, что традиционно в России используют небольшое количество пряностей при готовке, однако напомнил, что еще в XVI веке иностранцы отмечали, что русские здоровы, потому что едят много чеснока и нуждаются в лекарствах.

"Я думаю, это сообщение из той же серии", — пояснил Покровский.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово!" заявила, что черный перец защищает от коронавируса, благодаря содержащемуся в нем пиперину. Он способен блокировать действие частиц SARS-CoV-2, отвечающих за размножение и проникновение в организм человека.

Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Всего заражены более 55,6 миллиона человек, из которых свыше 1,3 миллиона скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии.

В России вирусом заражены более двух миллионов человек, из которых свыше полутора миллиона выздоровели. Жертвами COVID-19 стали почти 35 тысяч человек. За последние сутки выявили 23,6 тысячи новых случаев инфицирования коронавирусом.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.