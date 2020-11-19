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Академик оценил слова Малышевой о пользе перца для защиты от коронавируса 

РИА Новости 26 минут назад
«Первый раз слышу»: академик оценил совет Малышевой
Фото: РИА Новости
Утверждение телеведущей Елены Малышевой о пользе черного перца для профилактики коронавируса напоминают совет есть больше чеснока для избавления от болезней, заявил академик РАН, заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

"Первый раз слышу об этом. Считается, что перец предохраняет от разных инфекционных болезней. Но не думаю, что после этого надо срочно бежать в магазин, покупать перец и всюду его добавлять", — сказал Покровский в беседе с изданием "Газета.ru".

Ученый добавил, что традиционно в России используют небольшое количество пряностей при готовке, однако напомнил, что еще в XVI веке иностранцы отмечали, что русские здоровы, потому что едят много чеснока и нуждаются в лекарствах.

"Я думаю, это сообщение из той же серии", — пояснил Покровский.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово!" заявила, что черный перец защищает от коронавируса, благодаря содержащемуся в нем пиперину. Он способен блокировать действие частиц SARS-CoV-2, отвечающих за размножение и проникновение в организм человека.
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Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Всего заражены более 55,6 миллиона человек, из которых свыше 1,3 миллиона скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии.
В России вирусом заражены более двух миллионов человек, из которых свыше полутора миллиона выздоровели. Жертвами COVID-19 стали почти 35 тысяч человек. За последние сутки выявили 23,6 тысячи новых случаев инфицирования коронавирусом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Общество , Вадим Покровский , Елена Малышева , РАН , Роспотребнадзор , Газета.Ru
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