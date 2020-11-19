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Россиянам перестанут выдавать свидетельства о разводе 

Вероника Полынина 39 минут назад
Россиянам перестанут выдавать свидетельства о разводе
Фото: РИА Новости
Записи актов гражданского состояния в России перейдут в цифровой формат, сообщается на сайте Федеральной налоговой службы.
До конца текущего года будут оцифрованы сведения Единого государственного реестра Записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС) с 1926 года — это 525 млн записей, которые до этого разрозненно хранились на бумаге.
В ближайшем будущем часть записей актов гражданского состояния перейдут в полностью электронный формат. К примеру, уйдут в историю бумажные свидетельства о разводе. При этом молодожены продолжат получать свидетельство о браке в виде бумажного бланка «для сохранения торжественности церемонии».
Как рассказал заместитель руководителя ФНС России Виталий Колесников, на базе ЕГР ЗАГС создается Единый регистр населения, который станет эталонным источником достоверных сведений о физических лицах.

«Пожалуй, он станет самым востребованным ресурсом о физических лицах буквально через год-два. Мы создаем этот ресурс как единую точку эталонных и достоверных сведений, с которыми будут сверяться другие информационные системы ведомств, которые будут востребованы при оказании услуг, при статистическом учете», — отметил Колесников.

Ранее, как писал «Рамблер», правительство России предложило расширить права Федеральной налоговой службы (ФНС), предоставив налоговикам возможность доступа к банковской тайне. В свою очередь, Центробанк получит доступ к налоговой тайне.
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Общество , Виталий Колесников , Федеральная налоговая служба , Правительство РФ , Центральный банк России
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