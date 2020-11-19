Симоньян ответила на цензуру против российских СМИ

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян назвала смешными штрафы, указанные в законопроекте о санкциях за цензуру против российских СМИ.

"Россия наконец-то будет наказывать разные там гуглы за цензуру россиян. Правда, штрафы смешные — максимум три миллиона рублей. Условному (и безусловному) гуглу это как слону дробина. Но и на том спасибо, конечно", — написала она в Telegram.

При этом журналист одобрила такие меры, как замедление трафика и блокировка.

"Вот це дило. Карфаген должен быть разрушен. А отечественным платформам я желаю сделать так, чтобы мы по нему не скучали", — добавила она.

В четверг в Госдуму внесли документ об ограничениях работы иностранных интернет-ресурсов за цензуру против россиян и российских СМИ. Это может коснуться Twitter , Facebook, YouTube и других.

Инициаторы предложили расширить действие закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации" на владельцев иностранных сайтов.

Нарушителям будут грозить блокировка, замедление трафика и административные штрафы от нескольких тысяч до трех миллионов рублей. Меры можно будет комбинировать.

Накануне Роскомнадзор направил письмо компании Google с требованием снять ограничения с YouTube-канала " Соловьев LIVE", видео которого с октября перестали попадать в раздел "В тренде". В надзорном ведомстве такую ситуацию сочли попыткой "ограничить распространение материалов популярного российского автора".

Роскомнадзор и ранее призывал Facebook, Twitter и Google прекратить цензуру. По информации ведомства, эти ресурсы сейчас ограничивают доступ к материалам около 20 российских СМИ, среди которых РИА Новости, RT, Sputnik и "Россия 1".

Несколько месяцев назад видеохостинг YouTube заблокировал аккаунты канала "Царьград", информационных агентств Anna News и News Front, а также удалил аккаунт одного из главных крымских телеканалов "Крым 24". Кроме того, Google ограничил на территории России распространение фильма Александра Рогаткина "Беслан".

Всего, по данным открытых источников, в последние годы в зарубежный черный список попали около 200 русскоязычных каналов.