Россияне боятся мошенников на фоне плановых проверок проводки

Более половины россиян (66%), проживающих в многоквартирных домах, оценили уровень безопасности своего жилого дома как средний, а 22% его оценили высоко. Главным критерием их оценки стала частота проверок пожарной безопасности дома, а также уровень работ по устранению существующих проблем. Остальные респонденты опасаются за свою жизнь, поскольку в их доме ситуацию совершенно не контролируют.

Опрос, который проводился на портале «Рамблер», показал, что лишь некоторые жильцы многоквартирных домов жалуются на своих соседей за неосторожное обращение с электричеством, однако тех, кто не жалуется, большинство (таких 81%).

С проблемой короткого замыкания электропроводки сталкивались 43% россиян. Из них 33% опрошенных страдали из-за возникновения ситуации в собственной квартире, тогда как 10% респондентов страдали от неполадок в чужой квартире (проблема соседей отражалась на них).

Как на днях стало известно, в России собираются ввести плановые проверки электропроводки в квартирах. Результаты опроса показали, что 51% опрошенных не собираются открывать дверь тем, кто представляется электриком, поскольку боятся, что на фоне кризисной ситуации под видом специалистов могут приходить мошенники. Они заявили, что будут открывать дверь только тем, с кем заранее договорятся по телефону о планируемых работах.

В исследовании приняли 842 человека.