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Телеведущая и врач Елена Малышева посоветовала защищаться от коронавируса с помощью черного перца. Об этом она заявила в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале, передает РИА «Новости».

По словам Малышевой и ее соведущего Андрея Продеуса, черный перец содержит пиперин, который может блокировать частицы вируса SARS-CoV-2, отвечающие за размножение и проникновение в организм человека.

В частности, пиперин способен блокировать белок S — «корону», с помощью которой клетка вируса закрепляется в организме.

«А если "короны" нет, "корона" — это "крючки" для прицепления клетки, значит, и вирус погибает», — резюмировала Малышева.

Кроме того, телеведущая напомнила, что черный перец обладает и антибактериальным действием.

Ранее, как писал «Рамблер», Елена Малышева заявила, что регулярное употребление аспирина для профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний помогает пациентам легче справиться с коронавирусом.