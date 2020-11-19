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Найдется в каждом доме: Малышева назвала способную защитить от COVID–19 специю 

Вероника Полынина 46 минут назад
Телеведущая и врач Елена Малышева посоветовала защищаться от коронавируса с помощью черного перца. Об этом она заявила в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале, передает РИА «Новости».
По словам Малышевой и ее соведущего Андрея Продеуса, черный перец содержит пиперин, который может блокировать частицы вируса SARS-CoV-2, отвечающие за размножение и проникновение в организм человека.
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В частности, пиперин способен блокировать белок S — «корону», с помощью которой клетка вируса закрепляется в организме.

«А если "короны" нет, "корона" — это "крючки" для прицепления клетки, значит, и вирус погибает», — резюмировала Малышева.

Кроме того, телеведущая напомнила, что черный перец обладает и антибактериальным действием.
Ранее, как писал «Рамблер», Елена Малышева заявила, что регулярное употребление аспирина для профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний помогает пациентам легче справиться с коронавирусом.
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Общество , Видео , Елена Малышева , РИА Новости
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