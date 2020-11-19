РПЦ перечислила лжесвященников в интернете

"В социальных медиа также приобретает актуальность проблема деятельности лжесвященников. Некоторые лица выдают себя в интернете за священнослужителей, при этом они никогда ими не являлись, либо были запрещены в служении или отлучены от Церкви. Лжесвященники ведут блоги и каналы на церковную тематику в социальных сетях, дают пастырские советы и принимают пожертвования, тем самым вводя в заблуждение верующих", — сообщается на сайте отдела в четверг.