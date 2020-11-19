Умер Сергей Бархин

Сергей Бархин родился в Москве
в 1938 году в семье архитекторов. Окончил Московский архитектурный институт. После выпуска занимался архитектурой и книжной иллюстрацией. Позже увлекся сценографией. Работал в театрах Москвы, Вильнюса, Екатеринбурга, а также за рубежом: в Германии, Финляндии, Японии, Швеции, Турции и Чехии. На его счету оформление более 200 постановок в жанре опера, балет и драматический спектакль. В 1991 году Бархину присудили звание заслуженного деятеля искусств РСФСР. В 1993 году он стал лауреатом Госпремии РФ. В 1998 году стал народным художником РФ. В 2001 ему была снова присуждена Госпремия. В копилке наград Барзхина также есть премии "Хрустальная Турандот", "Золотая маска", "Триумф" и Станиславского.