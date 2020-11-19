В регионе РФ введен режим ЧС 

Во Владивостоке введен режим чрезвычайной ситуации, сообщает Telegram-канал «Говорит Москва ». Десятки жилых домов остаются без света, после прошедшей бури. В некоторых отключено водоснабжение.

Как сообщал «Рамблер», в Приморье прошел ледяной дождь с резкими порывами ветра около 20 метров в секунду. Из-за непогоды в регионе были перекрыты некоторые дороги, на которые обрушились деревья. Мэрия Владивостока из-за сильного гололеда на проезжих частях запретила въезд в город большегрузному транспорту. Было отменено более 40 автобусных междугородних рейсов, задержаны три пассажирских самолета на вылет из Владивостока. Шквалистый ветер спровоцировал более 40 обрывов на линиях электропередач.

В результате более 100 тысяч местных жителей остались без света. В нескольких домах было полностью отключено водоснабжение. В регионе наблюдаются также неполадки с мобильной связью и интернетом.

На фоне произошедших событий местные власти приняли решение ввести во Владивостоке режим чрезвычайной ситуации. По состоянию на конец дня 19 ноября 90 тысяч человек остаются без света. Водоснабжение в части домов по-прежнему отсутствует.

Непогода во Владивостоке едва не погубила местного автомобилиста. На опубликованном в соцсетях видео мужчина очищает от снега припаркованную у дома машину. В какой-то момент на него сверху начинает что-то сыпаться. Мужчина поднимает голову вверх и в одно мгновение отскакивает от машины.

В этот момент на крышу авто сваливается бетонная плита. В сообщении под видео говорится, что инцидент произошел на улице Нейбута возле дома №34. Никто не пострадал. Автомобиль восстановлению не подлежит. Журналисты связались с пресс-службой городской администрации, где им пояснили, что бетонная плита упала из-за сильных осадков.