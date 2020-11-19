Когда это все закончится: россиянам отказывают в кредитах 

В бюро кредитных историй «Эквифакс» пришли к выводу, что россиянам становится все сложнее получить кредиты. Как пишут «Известия», в начале осени банки одобрили только 22,3 процента заявок на кредитки, это на треть меньше, чем год назад.

Кроме того, уровень одобрения заявок на потребительские кредиты за год упал со 42,5 до 38,7 процента, а ипотеки — с 73,8 до 70,9 процента.

Глава «Эквифакс» Олег Лагуткин объяснил, что банки ужесточили кредитную политику из-за пандемии и вызванной ею неопределенности. Он отметил, что подобные низкие показатели наблюдались во время кризиса 2014–2015 годов.

«Тинькофф» отметили, что банк и раньше держал низкий порог выдачи и кредитовал только старых клиентов. С конца марта кредитная организация изменила показатель одобрения с 20-25 до 10-15 процентов. К лету первоначальные показатели вернулись.

Ведущий аналитик S&P Дмитрий Назаров отметил, что банки неохотно кредитуют клиентов с показателем долговой нагрузки выше 50 процентов от дохода и просроченными на месяц и более платежами. По его мнению, взять кредит будет непросто в течение еще трех-шести месяцев.

Как писал «Рамблер», опрошенные «Праймом» эксперты предупреждали , что банки ужесточат условия по выдаче кредиток из-за роста «плохой» задолженности.

По данным Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), к августу кредитки стали лидерами по реструктуризации среди всех банковских продуктов России: на них пришлось 62 процента от всех реструктуризаций.