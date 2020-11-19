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Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Романа Виктюка 

ТАСС и ещё 15 23 часа назад
Мишустин соболезнует в связи со смертью Виктюка
Фото: ТАСС
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью театрального режиссера Романа Виктюка, отметив талант народного артиста РФ. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте правительства РФ.

"Роман Виктюк был невероятно талантливым и неординарным режиссером. Смелый экспериментатор и исследователь человеческих душ, он создал новое направление в театральном искусстве, умел придать особое звучание вековым пьесам. Каждая его постановка отличалась оригинальными сценическими и музыкальными решениями, тонкими диалогами, уникальным авторским почерком", — говорится в телеграмме.

Мишустин отметил, что Виктюк был человеком необыкновенного обаяния и открытого сердца, без остатка отдавал себя театру, ученикам и зрителям, а его спектакли всегда становились заметным событием.

"Главное — они никого не оставляли равнодушным, заставляли зрителей думать, переживать, размышлять о сложностях жизни", — добавил он.

Виктюк родился 28 октября 1936 года во Львове. С 1970-х годов ставил спектакли в разных театрах Москвы: "Царскую охоту" в Театре им. Моссовета, "Муж и жена снимут комнату" и "Татуированную розу" — во МХАТе, "Утиную охоту" и "Уроки музыки" в Студенческом театре МГУ. В 1988 году на сцене театра "Сатирикон" поставил свой знаменитый спектакль — "Служанки", в котором все роли играли мужчины. А спустя три года спектаклем "М. Баттерфляй" открыл Театр Романа Виктюка.
Прощание с народным артистом РФ, режиссером Романом Виктюком, который умер 17 ноября на 85-м году жизни, проходит в пятницу в его театре.
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Общество , Михаил Мишустин , Роман Виктюк , Театра им. Моссовета , Вильнюс , Киев , Литва , Львов , Москва
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