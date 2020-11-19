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В ВОЗ заявили об "оптимистичном моменте" с COVID-19 в России

РИА Новости
47 минут назад
Эпидемиологическая ситуация в России улучшилась благодаря соблюдению мер безопасности, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович.
Она отметила, что 18 ноября в стране выявили на полторы тысячи инфицированных меньше, чем днем ранее.
"Мы увидели оптимистичный момент. Надеемся, что это не временно. Меры стали действовать, это значит, что люди их соблюдают", - сказала специалист в эфире телеканала "Россия 24".
По ее словам, чтобы затормозить распространение инфекции, необходимо продолжать соблюдать введенные ограничения.
В России за весь период эпидемии выявлено более двух миллионов случая заражения коронавирусом, свыше 34 тысяч человек скончались, 1526646 пациентов выздоровели.
Общество,Видео,Мелита Вуйнович,ВОЗ,Россия,
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