Девушки в форме и без неё 

Современный мир уже не удивить девушками, которые служат в армии, работают в полиции и даже в пожарной охране. Во многих странах женщины наравне с мужчинами выполняют сложную и опасную работу, получают награды за храбрость и с достоинством носят форму. Тем не менее девушки и этих серьезных профессий не прочь блеснуть своей природной красотой. Раскрыть себя им помогает блог @she_can_do_both в социальной сети Instagram. Самые сильные и опасные красотки — в галерее «Рамблера».