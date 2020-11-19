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Девушки в форме и без неё 

Александр Котлеткин 23 минуты назад
Современный мир уже не удивить девушками, которые служат в армии, работают в полиции и даже в пожарной охране. Во многих странах женщины наравне с мужчинами выполняют сложную и опасную работу, получают награды за храбрость и с достоинством носят форму. Тем не менее девушки и этих серьезных профессий не прочь блеснуть своей природной красотой. Раскрыть себя им помогает блог @she_can_do_both в социальной сети Instagram. Самые сильные и опасные красотки — в галерее «Рамблера».
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