Мальчик, живущий с бомжами в лесу, попал на видео 

История мальчика, живущего с бомжами в балашихинском лесу, получила продолжение. Ранее было известно, что у ребенка недавно умерла мать, а отец является гражданином Узбекистана и не может подтвердить свою родственную связь с мальчиком. Теперь появилась информация о том, что папе помогли сделать ДНК-тест, благодаря которому удалось подтвердить отцовство.

Теперь семья воссоединилась и планирует уехать домой. До этого историей ребенка заинтересовались надзорные органы и забрали его из леса в больницу. Отец и сын жили в лагере бомжей в лесу. Иногда мальчик приходил на детские площадки, чтобы поиграть со сверстниками.