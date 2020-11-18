Вассерман предрек крах соперника России

По словам политического эксперта, экономика Европейского союза находится в глубоком кризисе, возникшем на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Победа Джо Байдена, действительно, может оказать положительное влияние на финансовые показатели стран ЕС, однако если власти сохранят нынешнюю систему разделение труда, то эффект будет незначителен, а Брюссель потерпит поражение в глобальной экономической схватке.