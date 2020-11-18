Вассерман предрек крах соперника России

Анатолий Вассерман в первую очередь обратил внимание, что Европейский союз
воодушевился вероятной победой Джо Байдена, надеясь на восстановление множества партнерских соглашений, которые ранее были разорваны Вашингтоном в одностороннем порядке. Однако Брюсселю не следует рассчитывать, что полноценное открытие американского рынка окажет серьезное влияние на экономические показатели.
По словам политического эксперта, экономика Европейского союза находится в глубоком кризисе, возникшем на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Победа Джо Байдена, действительно, может оказать положительное влияние на финансовые показатели стран ЕС, однако если власти сохранят нынешнюю систему разделение труда, то эффект будет незначителен, а Брюссель потерпит поражение в глобальной экономической схватке.