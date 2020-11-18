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Россиянам предложили дизайнерские картонные гробы 

Вероника Полынина 10 минут назад
Россиянам предложили дизайнерские картонные гробы
Фото: Reuters
В Крыму начали предлагать услугу похорон в гробах из картона, сообщает «Эхо Москвы».
По словам ритуальщиков, на крышку картонного гроба можно нанести любой рисунок с помощью принтера. Кроме того, такой гроб позволяет сэкономить средства и позаботиться об окружающей среде.
Картон полностью разлагается за 30-40 дней, тогда как древесине требуется для этого 5-7 лет, а металлу — более 40.
Отмечается, что ранее картонные гробы появились в перечне услуг ритуальщиков из Санкт-Петербурга.
Ранее, как писал «Рамблер», представитель компании ритуальных услуг из Томска обратился к губернатору Томской области Сергею Жвачкину с предложением заменить праздник Хэллоуин Днем работника похоронной области. Проситель отметил, что в сфере ритуальных услуг трудятся 40-50 тысяч человек, и всем им требуется профессиональный праздник.
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Общество , Сергей Жвачкин , Эхо Москвы
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