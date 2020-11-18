Россиянам предложили дизайнерские картонные гробы 

Крыму начали предлагать услугу похорон в гробах из картона, сообщает «Эхо Москвы».

По словам ритуальщиков, на крышку картонного гроба можно нанести любой рисунок с помощью принтера. Кроме того, такой гроб позволяет сэкономить средства и позаботиться об окружающей среде.

Картон полностью разлагается за 30-40 дней, тогда как древесине требуется для этого 5-7 лет, а металлу — более 40.

Отмечается, что ранее картонные гробы появились в перечне услуг ритуальщиков из Санкт-Петербурга.