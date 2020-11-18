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«Буду просить милостыню»: Шукшина отказалась от съёмок 

Павел Тиунов 12 минут назад
«Буду просить милостыню»: Шукшина отказалась от съёмок
Фото: ТАСС
Актриса Мария Шукшина прокомментировала жалобы представителей отечественного шоу-бизнеса на отсутствие заработка во время пандемии. Артистка заявила, что сама она лучше будет сидеть без денег, чем снимется в низкосортном контенте, сообщает «Царьград».
Шукшина отметила, что к сложившейся ситуации лучше всего подойти философски: по ее словам, обеспеченных россиян приучили к сытой жизни, а теперь отучают. Единственный способ успокоиться, по ее мнению, принять ситуацию и ограничить потребительство.
«Мне кажется, лучше и честнее страдать от отсутствия культуры, а не от отсутствия заработка», — подчеркнула артистка.
Она добавила, что ей регулярно поступают предложения о съемках в разных проектах, качество которых оставляет желать лучшего. Шукшина подчеркнула, что готова просить милостыню, лишь бы не участвовать в производстве низкосортного контента.

«Помирать буду, у церкви встану с детьми.. Я не пойду на сделку с совестью», — отметила актриса.

Шукшина также прокомментировала недавний скандал с бойкотом «голубых огоньков», к которому призвал артистов певец Валерий Меладзе. По ее словам, инициатива вряд ли возымеет эффект, посокльку новогодние программы в традиционном формате уже «невозможно смотреть», а зрителю на них «наплевать».
Ранее, как сообщал «Рамблер», Валерий Меладзе на своей странице в Instagram напомнил, что в Москве введен запрет на массовые развлекательные мероприятия до 15 января. Он подчеркнул, что музыканты, артисты, техники промоутеры уже 8 месяцев «сидят без средств к существованию», и это, по его словам, «никого не волнует». Ограничения коснулись и новогодних концертов, однако, подчеркнул артист, «без этих развлечений нет Нового года». Певец отметил, что всем артистам следует отказаться от съемок в новогодних программах, чтобы «кто-нибудь заметил, что есть целая отрасль», в которой десятки тысяч людей остаются без работы.
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Комментарии
Общество , Мария Шукшина , Валерий Меладзе , Царьград ТВ
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