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Роскомнадзор вступился за Соловьева 

Вероника Полынина 28 минут назад
Роскомнадзор вступился за Соловьева
Фото: ТАСС
Роскомнадзор обратился в Google с требованием снять ограничения в отношении Youtube-канала Владимира Соловьева, сообщается на сайте службы.
Поводом для обращения стало непопадание канала «Соловьев Live» в раздел «В тренде» на Youtube. В Роскомнадзоре отметили, что Соловьев перестал попадать в тренды видеохостинга с октября, хотя раньше регулярно там появлялся.

«Такую ситуацию можно расценить как попытку администрации YouTube ограничить распространение материалов популярного российского автора, воспрепятствовать росту его аудитории», — заявили в ведомстве.

В Роскомнадзоре также напомнили Google, что YouTube обязан привести правила площадки в соответствие с действующим законодательством РФ.
Ранее Владимир Соловьев жаловался, что его ролики перестали попадать в раздел «В тренде», а подписчики не получают уведомления о новых видео.
На канал «Соловьев Live» в YouTube подписаны 495 тысяч человек.
Ранее, как писал «Рамблер», телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал журналистку Ксению Собчак за орфографическую ошибку на карте из ее новостного ролика. В сюжете Собчак, посвященном проигрышу Армении в Нагорном Карабахе, показали карту, на которой в слове «Азербайджан» перепутаны местами две буквы.

«Ксения, Азербайджан, а не Азейбарджан. Все, что Вам нужно знать о новостях на канале Ксении Собчак», — отреагировал на ошибку Соловьев.

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Комментарии 17
Общество , Владимир Соловьев , Ксения Собчак , Роскомнадзор , Google
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