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Проверка проводки за 10 тыс. : россиян ждет «сюрприз» 

Вероника Полынина 1 час назад
Проверка проводки за 10 тыс. : россиян ждет «сюрприз»
Фото: РИА Новости
Эксперты оценили инициативу Общественной палаты об обязательных плановых проверках электросетей в квартирах.
Специалист в области ЖКХ, директор Организации народного контроля Наталья Чернышева согласна, что проверки электропроводки в квартирах нужны и даже необходимы, однако задается вопросом, если они станут обязательными, кто будет за них платить.
По словам Чернышевой, стоимость проверки может достигать 10 тысяч рублей. Если окажется, что необходима замена проводки, придется платить еще больше.

«Немногие смогут себе это позволить, тем более в сложный период пандемии», — сказала она «Московскому комсомольцу».

Генеральный директор ПАО «Городские Инновационные Технологии» Сергей Минко согласен, что для подобных проверок нужен источник финансирования.

«У управляющих компаний нет такой статьи в тарифах, а у сбытовых компаний нет на это лишних средств. А качественная проверка требует значительных вливаний», — отметил он.

Чернышева считает, что даже если проверки будут проводиться за счет управляющих компаний или ресурсоснабжающих организаций, то все равно расходы будут включены в тарифы и лягут на потребителей. По ее мнению, единственным выходом из ситуации станут субсидии из бюджета.
Как отмечает «МК», нововведение также может породить новый вид мошенничества. Под предлогом плохого состояния электропроводки в квартиры могут проникнуть обманщики, выставить собственникам счет на несколько тысяч рублей и испариться.
Как сообщал «Рамблер», ранее в Общественной палате предложили наделить коммунальные службы правом проверять качество электросетей в квартирах с целью минимизировать риск возникновения пожара из-за изношенной электропроводки. Сейчас управляющие компании (УК) многоквартирных домов проверяют проводку только в подъездах.
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Общество , Наталья Чернышева , Общественная палата России , Городские Инновационные Технологии , Московский комсомолец
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