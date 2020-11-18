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Романа Виктюка могут кремировать на Украине 

Газета.Ru 55 минут назад
Виктюка могут кремировать на Украине
Фото: ТАСС
Тело режиссера Романа Виктюка может быть кремировано на Украине, сообщает ФАН со ссылкой на собственный источник. Это связано с тем, что на момент смерти Виктюк был заражен коронавирусом, а тела умерших с COVID-19, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, кремируются.
Решение о форме прощания с Виктюком должна принять его самая близкая родственница — племянница Наталья. Сейчас тело режиссера находится в морге при Городской больнице N68.

"Свидетельство о смерти и все сопутствующие документы уже готовы. Родные уже оповещены. Они подтвердили, что тело увезут во Львов, где похоронены родители Виктюка. Учитывая пандемическую обстановку, скорее всего, его придется кремировать", — рассказали в больнице, добавив, что с родными этот вопрос пока не обсуждали.

Роман Виктюк скончался в Москве 17 ноября в возрасте 84 лет.
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Общество , Роман Виктюк , Роспотребнадзор , Львов , Москва
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