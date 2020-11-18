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Алексиевич призвала белорусские власти прекратить «массовые репрессии» 

Lenta.ru 4 часа назад
Алексиевич призвала прекратить «массовые репрессии»
Фото: Reuters
Более 160 белорусских писателей, в том числе лауреатка Нобелевской премии Светлана Алексиевич, призвали власти прекратить «массовые репрессии» в отношении участников акций протеста. Об этом в среду, 18 ноября, сообщает «Интерфакс —Запад».
Союз белорусских писателей опубликовал открытое письмо, в котором сказано, что в последние 100 дней в стране наблюдается постоянная эскалация насилия. Таких репрессий не было в Европе последние 40 лет: арестам подвергались около 30 тысяч человек, пострадали более четырех тысяч.
В стране игнорируются элементарные права человека, продолжают литераторы. Все это ведет к экономическому дефолту, международной изоляции и падению Белоруссии «на самое дно цивилизационного рейтинга».
Писатели обратились к чиновникам, «которые сохранили трезвый ум». «Пока вы не обрушили страну в бездну насилия и всеобщего кризиса, немедленно остановите массовые репрессии, издевательства над людьми, которые хотят перемен, признайте свое поражение и примите волю народа», — говорится в открытом письме.
В Белоруссии с 9 августа продолжаются акции против официальных итогов президентских выборов. Победителем объявлен Александр Лукашенко, он занимает этот пост с 1994 года. Протестующие считают результаты сфальсифицированными.
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Общество , Светлана Алексиевич , Александр Лукашенко , Интерфакс
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