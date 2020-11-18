Алексиевич призвала прекратить «массовые репрессии»

Более 160 белорусских писателей, в том числе лауреатка Нобелевской премии Светлана Алексиевич , призвали власти прекратить «массовые репрессии» в отношении участников акций протеста. Об этом в среду, 18 ноября, сообщает « Интерфакс —Запад».

Союз белорусских писателей опубликовал открытое письмо, в котором сказано, что в последние 100 дней в стране наблюдается постоянная эскалация насилия. Таких репрессий не было в Европе последние 40 лет: арестам подвергались около 30 тысяч человек, пострадали более четырех тысяч.

В стране игнорируются элементарные права человека, продолжают литераторы. Все это ведет к экономическому дефолту, международной изоляции и падению Белоруссии «на самое дно цивилизационного рейтинга».

Писатели обратились к чиновникам, «которые сохранили трезвый ум». «Пока вы не обрушили страну в бездну насилия и всеобщего кризиса, немедленно остановите массовые репрессии, издевательства над людьми, которые хотят перемен, признайте свое поражение и примите волю народа», — говорится в открытом письме.