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Из российских аптек начал пропадать «Йодомарин» 

Lenta.ru и ещё 23 1 час назад
В российских аптеках возник дефицит «Йодомарина», который применяется при недостатке йода в организме и для профилактики заболеваний щитовидной железы, пишет РБК со ссылкой на представителей нескольких крупных аптечных сетей.
Падение продаж препарата началось в середине сентября. Если в октябре 2019 года в стране было продано 320,5 тысячи упаковок, то за тот же период в этом году — только 123 тысячи.
Издание отмечает, что причины исчезновения товара пока неизвестны. Представитель сети «36,6» указал, что произошло «вымывание» из ассортимента аптек из-за отсутствия поставок от дистрибьюторов. Глава сети «Неофарм» Евгений Нифантьев отметил, что уже начались отгрузки новых партий препарата, но дефицит получится ликвидировать лишь к концу ноября.
Аптеки в России на пороге масштабного дефицита лекарств
Ранее президенту Владимиру Путину сообщили о пропаже всех рекомендованных Минздравом противовирусных препаратов из 30 процентов аптек в стране. Так, препарата «Фавипиравир» нет в 85 процентах аптек, антикоагулянты для зараженных коронавирусом отсутствуют в 45 процентах аптечных пунктов.
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Общество , Видео , Владимир Путин , Минздрав РФ , РБК
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