Россияне опасаются снижения пенсий в будущем 

Более половины опрошенных (57%) работают официально уже более 10 лет, тогда как 27% участников сейчас не работают. Одни испытывают проблемы с трудоустройством на фоне ситуации с коронавирусом, другие являются пенсионерами или нетрудоспособными гражданами. Также исследование, которое проводилось на портале «Рамблер», показало, что 9% участников — это неофициально работающие россияне. Некоторые выбрали для себя такой вид трудоустройства не по своей инициативе, но были и те, кто намеренно отдал предпочтение именно неофициальной работе. Лишь 7% респондентов работают официально не так долго.

Участники исследования принадлежат к разной возрастной категории. 28% россиян — это граждане, возраст которых не превышает 60 лет, 26% — это россияне, которым больше 60 лет, 24% — это граждане до 50 лет, 17% — до 40 лет, 4% — до 30 лет, 1% — до 20 лет.

Респондентов, чей возраст не превышает 30 лет, спросили, задумываются ли они о будущей пенсии. Так, результаты опроса показали, что менее половины участников (42%) думают только о том, как прожить сейчас. 30% проголосовавших уделяют этому большое внимание. Они выстраивают стратегию, а также действуют таким образом, чтобы обеспечить себе будущее. Среди участников оказались и те, кому приходится принимать те условия, которые не позволяют им сделать выбор.

Также у россиян, возраст которых не превышает 30 лет, узнали, представляют ли они свою будущую жизнь в России. Выяснилось, что количество желающих остаться в России превышает количество тех, кто планирует уехать за границу (таких 59%).

Прогнозы опрошенных относительно размеров будущих пенсий у всех разные. Участники предположили, что ждет молодых россиян в будущем, а именно через 20 лет: увеличение пенсии или ее уменьшение. Многие (60%) заявили, что внешне-политический фактор говорит о дальнейшем снижении пенсий, тогда как 38% россиян заявили об обратном. По их мнению, все дело в том, что жизнь не стоит на месте.

Большинство участников опроса (85%) не могут утверждать, что размер пенсии россиян зависит только от них самих. Они указали на то, что многое зависит от экономической ситуации страны. А 15% опрошенных считают, что все зависит от трудов самого человека.

Россияне (68%) заявили, что необходимо больше оповещать молодежь о необходимости думать о будущей пенсии, тогда как другие (32%) ответили, что каждый для себя сам выбирает, как ему жить в будущем. Они заявили, что это больше похоже на навязывание, чем на заботу.

В исследовании приняли участие 2491 человек. Оно проводилось с 17-18 ноября.