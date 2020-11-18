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«Хочу слышать вас»: Поклонская объявила флешмоб в соцсетях 

Алиса Селезнёва 52 минуты назад
«Хочу слышать вас»: Поклонская объявила флешмоб в соцсетях
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы Наталья Поклонская призвала своих подписчиков стать частью ее команды и сообщать в соцсетях, если они столкнутся с «проявлением несправедливости». Свое обращение парламентарий разместила в Telegram-канале.
Поклонская выразила уверенность, что каждый «сталкивается с несправедливостью и лицемерием современного мира, особенно сейчас».

«Что если каждому из нас внести свой вклад в современную Россию? Я хочу слышать вас и работать для вас, поэтому запускаю флешмоб #КомандаПоклонской», — заявила она.

Депутат призвала всех, кто столкнулся с несправедливостью, выкладывать фото в любую социальную сеть с хештегом #КомандаПоклонской или заполнить специальную Google-форму.

«По всем фактам нарушения закона в отношении простых людей мной будут организованы проверки с требованием о восстановлении прав», — пообещала она.

«Рамблер» писал, что ранее Поклонская обвинила Украину, организовавшую водную блокаду, в ненависти к крымчанам. По ее словам, «если бы не исторический референдум 2014 года, всех непокорных жителей полуострова можно было бы просто физически уничтожить, назвав сепаратистами».
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Общество , Наталья Поклонская , Госдума
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